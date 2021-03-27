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Алтайский край

Катунь24: До +6: о погоде 27 марта в Алтайском крае

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

До +6: о погоде 27 марта в Алтайском крае27 марта 2021, 06:37

Сегодня, 27 марта 2021 года, местами по югу и западу небольшие осадки в виде дождя. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае местами по югу и западу небольшие осадки в виде дождя. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с. Температура +1…+6 градусов, местами в предгорьях до +12 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура +4…+6 градусов.

Катунь24

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