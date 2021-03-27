Катунь24: Депутат предложил лечить детей за счет богатых россиян

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Депутат предложил лечить детей за счет богатых россиян26 марта 2021, 14:23

Чтобы закупать дорогостоящие лекарства для тяжелобольных детей, необходим дополнительный источник финансирования помимо бюджетных средств, об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Фото: pixabay.com

Депутат считает, что в России необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которая помогла бы иначе финансировать лечение.

«Если мы говорим про справедливое распределение национального дохода, это должно быть не вот этот один элемент 13-15 %, а должна быть полноценная, нормальная прогрессивная шкала, которая будет собирать не 60 млрд на больных детишек, а которая будет собирать где-то в районе 2 трлн рублей», – заявил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Деньги можно будет направлять в те отрасли, где средств катастрофически не хватает, отметил он.

Катунь24