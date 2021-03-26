Катунь24: До +4: о погоде 26 марта в Алтайском крае

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До +4: о погоде 26 марта в Алтайском крае26 марта 2021, 06:48

Сегодня, 26 марта 2021 года, в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололёдные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -1…+4 градуса.

В Барнауле в начале дня небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, возможны гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура 0…+2 градуса.

Катунь24