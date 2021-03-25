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Алтайский край

Катунь24: Две ледовые переправы закрыли в Алтайском крае

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Две ледовые переправы закрыли в Алтайском крае24 марта 2021, 14:40

С 22 по 28 марта 2021 года в регионе проводят акцию «Безопасный лед».

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

За сутки специалисты ГИМС проверили 174 возможных места выхода людей и выезда техники на лед, семь туристических баз отдыха. Специалисты проводят техническое освидетельствование ледовых переправ, замеряют толщину льда и проводят профилактические беседы.

Лед на водоемах становится непрочным, ежедневно увеличивается риск происшествий на воде. В Усть-Пристанском районе закрыли две ледовые переправы через Обь: от села Усть-Чарышская Пристань до села Чеканиха и от села Вяткино до села Клепиково.

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в регионе функционируют четыре санкционированные ледовые переправы. Три из них на Оби: в Каменском (Камень-на-Оби — Островная) и Шелаболихинском (Шелаболиха — Иня, Новообинцево — правый берег Оби) районах, одна — через Катунь в Советском районе (село Шульгинка — село Амурское).

Катунь24

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