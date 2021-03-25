Катунь24: Дорожники Барнаула продлевают режим работы до 24 часов

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Дорожники Барнаула продлевают режим работы до 24 часов24 марта 2021, 13:48

Увеличение длительности смен сотрудников службы связано с погодными условиями. Сформированы дежурные бригады, которые готовы будут реагировать на изменения погодных условий.

Фото: barnaul.org

В связи со штормпрогнозом МБУ «Автодорстрой» сегодня, 24 марта, продлевает дневную и ночную смены до 12 часов. С началом снегопада коммунальные дорожные машины и пескоразбрасыватели выйдут, чтобы посыпать проезжие части реагентами.

Днем на уборке дорог задействовано до 83 единиц техники, сообщает официальный сайт Барнаула. Кроме того, 94 дворника и 33 грузчика вручную очищают от наледи подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Ведутся работы по очистке ливневой канализации.

В ночь с 23 на 24 марта силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 1684 кубометра снега. На городских улицах работало 79 единиц снегоуборочной техники. Снег был вывезен с проспекта Красноармейского, участков улиц Попова, Гущина, Г. Исакова, Солнечная поляна, Пролетарской, Интернациональной, Гоголя, Чкалова, П. Сухова.

Катунь24