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Алтайский край

Катунь24: До +8: о погоде 24 марта в Алтайском крае

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

До +8: о погоде 24 марта в Алтайском крае24 марта 2021, 06:36

Сегодня, 24 марта 2021 года, на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, по северо-западу метели.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, по северо-западу метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 13-18 м/с, порывы до 23 м/с, местами по югу и востоку 27-32 м/с. Температура +3…+8 градусов, местами по западу -3…+2 градуса с похолоданием в течение дня.

В Барнауле умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В утренние часы на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 13-18 м/с. Температура +3…+5 градусов с похолоданием в течение дня до -1 градуса.

Катунь24

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