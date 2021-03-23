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Алтайский край

Катунь24: Дважды вырастет зарплата работников социальных учреждений Алтайского края в 2021 году

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Дважды вырастет зарплата работников социальных учреждений Алтайского края в 2021 году22 марта 2021, 16:13

Об этом на аппаратном совещании правительства края сегодня, 22 марта, сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Фото: Антон Федотов/ altairegion22.ru

Распоряжением губернатора Алтайского края Виктором Томенко Минсоцзащите на повышение зарплаты сотрудников подведомственных учреждений в 2021 году было выдано 198 миллионов рублей. Это затронет 8,5 тысячи сотрудников социальной отрасти.

«Это позволит дважды в текущем году повысить работникам заработную плату. С 1 марта на 11 % увеличится средняя заработная плата специалистов управлений социальной защиты, центров занятости, МФЦ. И с 1 октября всем работникам учреждений планируется индексация заработной платы на 4,3 %», – сообщила Наталья Оськина.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, эта мера поможет доукомплектовать штат сотрудников МФЦ. Сейчас на нем лежит большая нагрузка по обработке обращений граждан, а также в отработке услуг Пенсионного фонда РФ, налоговой службы и других ведомств, переданных в работу центра.

Катунь24

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