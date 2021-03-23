Катунь24: День, когда возможны новые романтические знакомства, и идеальный день для посиделок с друзьями. Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

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День, когда возможны новые романтические знакомства, и идеальный день для посиделок с друзьями. Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года22 марта 2021, 15:09

Астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 марта 2021 года.

Понедельник, 22 марта

Сегодняшний гороскоп будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. Будьте осторожнее с чувствами окружающих – сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.

Вторник, 23 марта

Сегодня гороскоп обещает очень продуктивный день, и грех было бы не воспользоваться этим. Звезды будут наделять такими качествами, как целеустремленность, сила воли, острый ум и пробивные способности, что позволит решать практически любые задачи. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться. Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.

Среда, 24 марта

Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды гороскопа обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что верный мат, который вы так долго готовили своему противнику, придется отложить до лучших времен, ибо время вышло. Еще один подвох этого дня: скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Мозг будет занят другими вещами, и есть риск настолько уйти в свои мысли, что в итоге пренебречь техникой безопасности или задуматься при переходе через дорогу. Будьте внимательнее, чтобы избежать травм! Кроме того, сегодня ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.

Четверг, 25 марта

Сегодняшний гороскоп таит в себе немало подвохов, и в первую очередь это касается общения с окружающими. Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным разборкам, придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми. Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами. А если так и тянет с чем-то разобраться, разберитесь лучше с завалами в квартире – день идеален для генеральной уборки.

Пятница, 26 марта

Если на сегодня вы не успели запланировать никаких важных дел, то и правильно: гороскоп на этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Звезды сегодня будут настраивать на мечтательный лад, пробуждая фантазию и отвлекая внимание. Сосредоточиться на рабочих моментах в таком состоянии будет сложно, а совершить ошибку – пара пустяков. Зато этот день идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!

Суббота, 27 марта

Сегодня в гороскопе будут преобладать два главных тренда – стремление к независимости и тяга к справедливости. Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться. Ну а если встретились, то хотя бы избегайте острых вопросов – день склоняет к спорам, и в запале вам вдруг может показаться, что лучшим решением станет разрыв. Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.

Воскресенье, 28 марта

Сегодня по гороскопу удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства. Впрочем, сегодня и от любви до ненависти недалеко, так что будьте осторожны, играя чувствами и нервами других – сегодня это особенно опасно. По причине эмоциональности день плох для любых переговоров и вообще для бизнеса и ведения дел, где избыток чувств, мягко говоря, неуместен. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.

Катунь24