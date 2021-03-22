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Алтайский край

Катунь24: До +7: о погоде 22 марта в Алтайском крае

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

До +7: о погоде 22 марта в Алтайском крае22 марта 2021, 06:48

Сегодня, 22 марта 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по западу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по западу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура +2…+7 градусов.

В Барнауле в конце дня небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура +3…+5 градусов.

Катунь24

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