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Алтайский край

Катунь24: До +7: о погоде 20 марта в Алтайском крае

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

До +7: о погоде 20 марта в Алтайском крае20 марта 2021, 06:49

Сегодня, 20 марта 2021 года, преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +2…+7 градусов, местами по югу +10…+15 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура +3…+5 градусов.

Катунь24

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