Катунь24: Депутаты Барнаульской гордумы утвердили новые Правила благоустройства

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Депутаты Барнаульской гордумы утвердили новые Правила благоустройства19 марта 2021, 16:16

Документ был принят 29 января 2021 года при первом чтении, до 15 февраля принимались предложения. Сегодня, 19 марта, на заседании гордумы проект был вновь рассмотрен с новыми инициативами.

Фото: barnaul.org

В ходе общественных обсуждений поступили предложения от 15 заинтересованных лиц, ко второму чтению – более чем от 30, в том числе от представителей Алтайского государственного университета, управляющих организаций, руководителей организаций, сообщает официальный сайт Барнаула. Большая часть предложений – о восстановлении и озеленении городских территорий, о производстве земляных работ и обращении с отходами.

«По предложениям от Алтайского отделения Общероссийского народного фронта Правила дополнены нормами о содержании и благоустройстве пляжей, набережных, фонтанов, городских лесов; от депутатов городской Думы – о запрете стоянки и хранения разукомплектованных и неисправных транспортных средств на территориях общего пользования. Учтены предложения по дополнению перечня растений, которые можно использовать для озеленения спортивных площадок. Уточнены требования к размещению нестационарных объектов в охранной зоне инженерных коммуникаций, состоянию и оборудованию подъездными путями мест накопления коммунальных отходов. Все предложения были направлены экспертам для дачи заключений, рассмотрены, доработаны и включены в текст Правил», – отметил председатель по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Особое внимание авторы Правил благоустройства обратили на инициативы по порядку проведения земляных работ. Теперь будут уточнены виды земельных участков, в отношении которых выдаются разрешения на производство работ, срок действия разрешения, основания для его продления, закрытия, а также прописаны нормы, регулирующие временную схему перекрытия дорожного движения, указаны требования к ограждениям места проведения земляных работ.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Блок требований будет применен только с 1 июля 2022 года. К этому моменту собственники успеют привести внешний вид своих объектов в соответствии с новыми правилами.

Катунь24