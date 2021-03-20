Катунь24: Двум врачам Советской ЦРБ предъявили обвинение по делу гибели двухлетней девочки

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Двум врачам Советской ЦРБ предъявили обвинение по делу гибели двухлетней девочки19 марта 2021, 15:59

Медикам вменяют статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть ребенка».

Фото: pixabay.com

Напомним, 11 января 2021 года в селе Советское девочка в возрасте 1 года и 3 месяцев опрокинула на себя стакан с кипятком. С термическими ожогами её госпитализировали в ЦРБ Советского района. После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимационном отделении больницы.

По информации «Комсомольской правды», в ходе оказания медицинских услуг обвиняемые не провели диагностические мероприятия и без ультразвуковой визуализации применили медицинские инструменты, не соответствующие возрастной группе ребенка.

«В результате произошедшего малолетняя девочка через несколько часов скончалась в реанимационном отделении больницы. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены», — ответили в СКР по Алтайскому краю на запрос журналистов.

Мера пресечения на время дальнейшего расследования будет определена в ближайшее время. Следствие просит заключить врачей под домашний арест.

Катунь24