Катунь24: До +15: синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные

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До +15: синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные19 марта 2021, 15:37

В ближайшие выходные, 19 и 20 марта, в регионе установится по-настоящему весенняя погода.

Фото: pixabay.com

20 марта в регионе преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +2…+7 гр., местами по югу +10…+15 гр.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Воздух прогреется до +3…+5 гр.

21 марта в крае столбики термометров покажут +3…+8 гр. В отдельных районах небольшие, местами в предгорьях умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В краевой столице небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +3…+5 гр.

Катунь24