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Алтайский край

Катунь24: До +15: стало известно, когда в Алтайском крае потеплеет

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

До +15: стало известно, когда в Алтайском крае потеплеет18 марта 2021, 15:00

По прогнозам синоптиков, 21 марта 2021 года местами по региону ожидаются плюсовые температуры.

Фото: pixabay.com

Днем в отдельных районах края небольшие, местами по югу и востоку умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха составит +2…+7 градусов.

В Барнауле в конце дня небольшие осадки. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с. Столбики термометров покажут +1…+3 градуса.

Катунь24

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