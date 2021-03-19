Катунь24: Депутат АКЗС Владислав Вакаев покидает «Справедливую Россию»

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Депутат АКЗС Владислав Вакаев покидает «Справедливую Россию»18 марта 2021, 14:32

Представитель «Справедливой России» в Алтайском крае Владислав Вакаев объявил о своём выходе из партии. Об этом сообщает «Политсибру».

Фото: официальный сайт Барнаула

Депутат 15 лет являлся членом партии. По словам Вакаева, непростое решение об уходе зрело долго, а толчком стало объединение «Справедливой России» с двумя малыми партиями «Патриоты России» и «За правду».

«Фактически это уже не та партия, где я столько лет отработал и чьи идеи поддерживал», — объяснил депутат.

Он добавил, что переговорил с лидером алтайского отделения партии Александром Терентьевым и поблагодарил его за сотрудничество и полученный опыт работы.

Катунь24