ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Депутат АКЗС Владислав Вакаев покидает «Справедливую Россию»

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Депутат АКЗС Владислав Вакаев покидает «Справедливую Россию»18 марта 2021, 14:32

Представитель «Справедливой России» в Алтайском крае Владислав Вакаев объявил о своём выходе из партии. Об этом сообщает «Политсибру».

Фото: официальный сайт Барнаула

Депутат 15 лет являлся членом партии. По словам Вакаева, непростое решение об уходе зрело долго, а толчком стало объединение «Справедливой России» с двумя малыми партиями «Патриоты России» и «За правду».

«Фактически это уже не та партия, где я столько лет отработал и чьи идеи поддерживал», — объяснил депутат.

Он добавил, что переговорил с лидером алтайского отделения партии Александром Терентьевым и поблагодарил его за сотрудничество и полученный опыт работы.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Алтайский край

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Горный Алтай

Мар 19, 2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаулец лишился денег, бронируя поездку на сайте поиска попутчиков

Мар 19, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: «Грядка Жириновского». Жители Алтайского края получают семена овощей по программе ЛДПР

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: Более 40 км дороги из Барнаула в Казахстан отремонтируют в Алтайском крае

Мар 19, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar