Катунь24: Депутат Госдумы предложил отменить плату за проезд для школьников

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Депутат Госдумы предложил отменить плату за проезд для школьников17 марта 2021, 15:33

С таким заявлением выступил Владимир Жириновский.

Фото: pixabay.com

7 марта в России вступил в силу закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

«Нужно вообще отменить плату за проезд в общественном транспорте школьникам, тогда не будет проблем с высаживанием детей. Или давайте дадим им бесплатный школьный проездной на все виды транспорта, чтобы не нервировать наших детей», — цитирует Жириновского «Парламентская газета».

Катунь24