Катунь24: День, который будет буквально переполнен эмоциями, и день больших возможностей. Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта

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День, который будет буквально переполнен эмоциями, и день больших возможностей. Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта15 марта 2021, 18:50

Астрологический прогноз на неделю с 15 по 21 марта 2021 года.

Понедельник, 15 марта

Сегодня звезды гороскопа призывают к максимальному консерватизму – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Переговоры могут оказаться успешными, только если в них вам надо не добиваться чего-то, а твердо стоять на своем. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам, зато идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.

Вторник, 16 марта

Сегодня гороскоп будет буквально переполнен эмоциями. Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить свой план до конца. Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды. И не сдерживайте свою тягу к общению, именно общительность и дружелюбие сегодня могут предоставить вам шанс добиться того, к чему вы давно стремились.

Среда, 17 марта

Сегодня звезды гороскопа подсказывают, что в большинстве случаев простой путь лучше сложного, а синица в руках – это не так уж плохо. Тем не менее, если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными. Поверьте, через пару дней говорить об этом будет уже бесполезно. Вообще день хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом. Едва ли этот конфликт окажется затяжным, тем не менее он может изрядно потрепать вам нервы.

Четверг, 18 марта

Сегодняшний гороскоп по своему эмоциональному фону обещает, мягко говоря, не слишком благоприятный день. Апатия, раздражительность, замедленная реакция – все это может не лучшим образом сказаться на деловой активности. Принятие важных решений сегодня противопоказано, а витание в облаках может обернуться недоразумениями и даже травматичностью. Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок.

Пятница, 19 марта

Сегодня звезды гороскопа не склоняют к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе. Также день благоприятствует общению, знакомствам, учебе, однако при этом может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви – эмоции сегодня будут особенно яркими.

Суббота, 20 марта

Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп, не откладывайте свои дела на потом. Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Именно сегодня как никогда актуальна фраза: «Мое здоровье – в моих руках». Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.

Воскресенье, 21 марта

Если вы ждете, что сегодня в ваш дом или офис неожиданно заглянет принц на белом коне, то, увы, сегодня гороскоп к этому отнюдь не склоняет. Романтика, чувственные страсти, пылающий огонь любви – все это сегодня не слишком актуально. Зато день хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков и подписания брачных контрактов, а также для планирования и организации любых мероприятий. Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!

Катунь24