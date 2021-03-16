Катунь24: Дешёвые китайские игрушки могут исчезнуть из продажи в России

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Дешёвые китайские игрушки могут исчезнуть из продажи в России15 марта 2021, 14:01

В России решили ужесточить правила продажи товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах. Специалисты считают, что это может привести к исчезновению из оборота дешевых игрушек.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы Евразийской экономической комиссии.

Эксперимент на территории Евразийского экономического союза предлагают провести с 1 июля 2021 года до конца 2022-го. В это время в союз сможет поступать продукция лишь тех зарубежных продавцов, у которых есть документы, подтверждающие безопасность товаров.

В список попали куклы, игрушечные машинки, поезда и животные, конструкторы, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, электронные и настольные игры, краски и изделия для карнавалов.

Однако в пресс-службе ЕЭК уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не приняли. В комиссии отметили, что новые правила помогут обеспечить безопасность продукции и выравнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей ЕАЭС.

Катунь24