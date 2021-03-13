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Алтайский край

Катунь24: До -17: о погоде 13 марта в Алтайском крае

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

До -17: о погоде 13 марта в Алтайском крае13 марта 2021, 06:59

Сегодня, 13 марта 2021 года, в отдельных районах снег, метели, в предгорьях местами сильный снег. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах снег, метели, в предгорьях местами сильный снег. В утренние часы по северо-западу местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, по юго-востоку местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 6-11м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура -12…-17 градусов, местами в предгорьях до -7 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура -12…-14 градусов.

Катунь24

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