Катунь24: До -7: о погоде 12 марта в Алтайском крае

До -7: о погоде 12 марта в Алтайском крае12 марта 2021, 06:40

Сегодня, 12 марта 2021 года, в отдельных районах небольшой, по югу и востоку местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, метели, местами по юго-востоку гололедные явления.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой, по югу и востоку местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, метели, местами по юго-востоку гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. По востоку местами снежные заносы. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура -2…-7 градусов, местами в предгорьях до +3 градусов, по северо-западу -8…-13 градусов с похолоданием в течение дня.

В Барнауле небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура -3…-5 градусов с похолоданием в течение дня до -8…-10 градусов.

Катунь24