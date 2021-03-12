Катунь24: Директор турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника, предстанет перед судом

Директор турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника, предстанет перед судом11 марта 2021, 17:14

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего директора туристической базы «Глобус». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, 31 июля 2020 года в одном из домов турбазы «Глобус» были обнаружены тела четырёх человек. Погибшими оказались начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Кременских, его супруга и два ребёнка.

По данным следствия, в 2016 году индивидуальный предприниматель приобрёл в собственность туристическую базу «Глобус», расположенную в Алтайском районе вблизи озера Ая. На протяжении четырёх лет он оказывал услуги по организации отдыха, а также проживанию туристов на территории базы, в том числе в гостиничном доме.

Днём 26 июля 2020 года на территорию туркомплекса заселилась семья из города Барнаула. Вечером этого же дня в результате падения дерева произошло отключение электроэнергии. Директор распорядился занести электрогенератор в закрытое и замкнутое подсобное помещение, находящееся на первом этаже гостиничного дома. При этом обвиняемый достоверно знал, что эксплуатация данного прибора в замкнутых помещениях категорически запрещена из-за токсичности продуктов выхлопа. Обвиняемый заправил бак генератора бензином, после чего лично запустил двигатель и подключил к нему приборы, осуществляющие подачу воды в жилые и нежилые помещения. Данные действия повлекли за собой смерть потерпевших, которые погибли от острого отравления оксидом углерода, находясь в жилой комнате над подсобным помещением.

Гибель туристов вызвала широкий общественный резонанс. Следователям-криминалистам на протяжении нескольких суток пришлось изымать и исследовать вещественные доказательства, чтобы установить причину смерти людей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Катунь24