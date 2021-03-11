Катунь24: Детский сад отремонтировали в селе Алтайского края

Детский сад отремонтировали в селе Алтайского края10 марта 2021, 20:39

В райцентре Хабарского района по госпрограмме «Развитие образования в Алтайском крае» капитально отремонтировали детский сад «Родничок».

Фото: официальный сайт Алтайского края

Сметная стоимость проекта составила 15 миллионов 990 тысяч рублей, в том числе 14 миллионов 771 тысяча рублей — средства краевого бюджета, 1 миллион 219 тысяч рублей — софинансирование из местного бюджета.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, после капитального ремонта здание соответствует всем требованиям, которые в настоящее время предъявляют к дошкольным учреждениям. В детском саду вместо деревянных окон установили пятикамерные пластиковые стеклопакеты, заменили наружные и внутренние дверные блоки, на пол в коридорах уложили керамическую плитку, в игровые постелили линолеум.

В здании полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, установили пожарно-охранную сигнализацию, потолки и стены зашпатлевали, заштукатурили и покрасили. Снаружи стены и фронтоны учреждения утеплили металлосайдингом. Фундамент здания от атмосферной влаги защищает отмостка.

Катунь24