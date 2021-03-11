Катунь24: Два барнаульца попытались откупиться взяткой за хранение наркотиков

Два барнаульца попытались откупиться взяткой за хранение наркотиков10 марта 2021, 16:17

Теперь их ждет суд.

Фото: pixabay.com

Вечером в мае 2018 года на одной из улиц Барнаула сотрудники ППС остановили двоих мужчин 36 и 38 лет, которых подозревали в незаконном хранении наркотиков. Во время личного досмотра у них обнаружили сверток с наркотиками. Обвиняемые передали одному из полицейских взятку в размере 17 тысяч рублей, чтобы избежать установленного законом наказания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24