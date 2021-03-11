Катунь24: Долгожданная круглосуточная аптека появится в Бийске

Долгожданная круглосуточная аптека появится в Бийске10 марта 2021, 15:35

Жители Бийска неоднократно жаловались, что в 200-тысячном городе негде ночью купить лекарства.

Фото: Яндекс.Карты

С 10 марта в Бийске начинает работать круглосуточная аптека по адресу: ул. Вали Максимовой, 13/1 (остановка «Детская поликлиника № 1»). Об этом Центру управления регионом сообщили в самой аптеке, которая принадлежит сети «Алтайвитамины».

«Когда в соцсетях появилась информация от жителей о проблемах с ночной покупкой лекарств в Бийске, ЦУР обратился в Минздрав региона и мэрию. Были проведены переговоры с сетями. Одна из них пошла навстречу горожанам», — рассказали в ЦУР.

Сообщается, что до этого подобные точки работали в городе максимум до 22:00.

Катунь24