Катунь24: Директора предприятия в Алтайском крае будут судить за низкие зарплаты

Директора предприятия в Алтайском крае будут судить за низкие зарплаты10 марта 2021, 14:00

В Бийске директор коммерческой компании выплачивал работникам заработную плату ниже, чем в установленном законом размере.

Фото: pixabay.com

Обвиняемый был директором фирмы, которая занималась строительными и ремонтными работами. В течение двух лет он выплачивал заработную плату семи работникам: сторожам, отделочникам, газосварщику – ниже минимального размера оплаты труда, установленного законом. При этом у директора была возможность платить необходимую сумму, однако он тратил их на иные нужды. Сумма задолженности перед сотрудниками составила более 480 тысяч рублей при установленных расходах общества свыше 330 миллионов рублей.

Обвиняемый вину признал, однако оправдывал свои действия «тяжелым финансовым положением предприятия и стремлением не утратить его работоспособность».

На автомобили и недвижимость бывшего директора следователем наложен арест на общую сумму более 3 миллионов 670 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24