Катунь24: Доверчивая жительница Алтайского края оформила на себя кредит и перевела его мошенникам

Доверчивая жительница Алтайского края оформила на себя кредит и перевела его мошенникам10 марта 2021, 11:34

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com

В Змеиногорске 33-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя неизвестные хотят взять кредит. Чтобы отменить операцию, он посоветовал оформить кредит на свое имя, а деньги перечислить на указанный незнакомцем номер.

Доверчивая женщина, следуя всем инструкциям, перевела 115 тысяч рублей мошенникам, 15 из которых уже были на ее счету, а 100 тысяч она оформила на себя в качестве кредита.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайском краю.

Катунь24