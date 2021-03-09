ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: До -8: о погоде 9 марта в Алтайском крае

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

До -8: о погоде 9 марта в Алтайском крае09 марта 2021, 06:50

Сегодня, 9 марта 2021 года, местами небольшой снег, по югу мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае местами небольшой снег, по югу мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -3…-8 градусов, местами по югу до +3 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура -5…-7 градусов.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае выросли продажи автомобилей

Мар 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar