Катунь24: До -8: о погоде 9 марта в Алтайском крае

До -8: о погоде 9 марта в Алтайском крае09 марта 2021, 06:50

Сегодня, 9 марта 2021 года, местами небольшой снег, по югу мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае местами небольшой снег, по югу мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -3…-8 градусов, местами по югу до +3 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура -5…-7 градусов.

Катунь24