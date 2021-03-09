Катунь24: Диетолог назвал способ похудеть без лишних усилий

Диетолог назвал способ похудеть без лишних усилий08 марта 2021, 18:50

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что избавиться от лишнего веса поможет правильная ходьба. Его слова приводит радио Sputnik.

Фото: pixabay.com

Специалист объяснил, что при ходьбе у человека вырабатывается адреналин, с помощью которого сжигается жир. Ходьба при этом должна быть правильной — с определённой частотой пульса. Можно заниматься также и скандинавской ходьбой, однако, по словам врача, с ней невозможно добиться скорости для выработки адреналина в нужном для похудения объёме.

«Для пожилых людей – просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин», – отметил Ковальков.

Катунь24