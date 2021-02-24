Катунь24: Дедушка или Наруто: российские школьники назвали своих героев

Дедушка или Наруто: российские школьники назвали своих героев23 февраля 2021, 16:34

Исследование провели организаторы Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны».

Фото: Скриншот из мультфильма Наруто

Как сообщает RT, выводы были сделаны после анонимного анкетирования более 6 тыс. учеников 6-11 классов. Согласно результатам, большая часть респондентов (26,2%) считает героями своих родственников: родителей, бабушек и дедушек. На втором месте (10,1%) – персонажи кино и мультфильмов, в частности Человек-Паук, Железный Человек, Наруто. 5,4 % опрошенных школьников считают героями участников Великой Отечественной войны и современных военных. Также респонденты отметили сотрудников МЧС и полиции (2,1%) и спортсменов и зарубежных актеров (2%).

Кроме того, в рейтинг героев попали и известные персоны – космонавт Юрий Гагарин (3%), президент России Владимир Путин (2,6%). По 1% голосов получили советский маршал Георгий Жуков, русский полководец Михаил Кутузов и революционер Владимир Ленин. Десятку героев замкнула партизанка Зоя Космодемьянская – героиней ее назвали 0,7% опрошенных. При этом, по данным опроса, 23,4% подростков назвать имена тех, кого они считают героем, не смогли.

Опрос был проведен при участии проекта «Мотивирующие цифровые уроки». С 28 января 2021 в школах России также проходит Урок мужества и подвига. Учащимся предлагают посмотреть короткометражный фильм Свердловской киностудии «#ГероиЕсть» о подвигах героев нашего времени. По словам генерального продюсера Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» Михаила Чурбанова, задача проекта, помимо патриотического воспитания – дать школьникам возможность задать волнующие их вопросы и обсудить сложные темы.

Катунь24