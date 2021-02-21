Катунь24: Дети в Барнауле получили травмы в батутном центре

Дети в Барнауле получили травмы в батутном центре20 февраля 2021, 19:14

Вину признали директор и тренер одного из тренировочных центров Алтайского края.

Фото: кадр из видео СУ СК РФ по Алтайскому краю

В 2016 году генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью организовал в одном из барнаульских спортивных клубов занятия на батутах для детей. К работе он привлек тренеров без профессиональной и спортивной подготовки, необходимой для работы с несовершеннолетними. Кроме того, у тренеров отсутствовала подготовка для проведения занятий по батутной акробатике.

По сообщению Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, некомпетентность сотрудников привела к травмам у четырех детей 5-12 лет. На тренировках на батуте они получили травму позвоночника и перелом руки в 2018 и 2019 году.

Помимо этого стало известно, что 25-летний тренер комплекса самостоятельно разрабатывал программы занятий, не отвечавшие нормам безопасности, и часто отвлекался во время тренировок. Его халатность привела в травмам позвоночника у двух несовершеннолетних.

Во время предварительного следствия обвиняемые признали вину. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Катунь24