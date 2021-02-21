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Катунь24: Депутат Госдумы Иван Лоор поможет в решении насущных вопросов жителей Ленинского района Барнаула

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Депутат Госдумы Иван Лоор поможет в решении насущных вопросов жителей Ленинского района Барнаула20 февраля 2021, 16:04

Во время отчета перед избирателями в администрации Ленинского района города Барнаула депутат рассказал о задачах, решенных за минувший год, новых законах, инициированных и принятых Госдумой.

В числе актуальных – выделение средств на бесплатное питание школьников начальных классов, введение ответственности, вплоть до уголовного наказания, за клевету и нападение на врачей в интернете и другие.

Что касается конкретных наказов избирателей, Иван Лоор взял на себя помощь в решении трех вопросов: строительство клуба в селе Березовка, реконструкцию ДК в селе Гоньба и лоббирование вопроса включения в федеральную программу «Чистая вода» реконструкции водозабора в селе Казенная Заимка.

Катунь24

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