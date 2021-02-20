Катунь24: До -19: о погоде 20 февраля в Алтайском крае

До -19: о погоде 20 февраля в Алтайском крае20 февраля 2021, 06:50

Сегодня, 20 февраля 2021 года, в регионе местами в предгорьях небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае местами в предгорьях небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с, по юго-востоку порывы до 14 м/с. Температура -14…-19 градусов, местами по югу до -9 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура -15…-17 градусов.

Катунь24