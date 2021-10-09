Катунь24: Четырнадцатый IT-форум проходит в Алтайском крае

В нём участвуют компании и эксперты в области информационных технологий со всей России. Подробности – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Четырнадцатый IT-форум проходит в Алтайском крае

Развитие цифровой сферы — повестка 14-го регионального IT-форума. В этот раз он проходит в смешанном режиме: очно — в Алтайском госуниверситете и дистанционно — на официальном сайте события. В этом году в нём принимают участие около семисот участников со всей страны. Для IT-компаний это возможность найти новые площадки для реализации проектов и перенять опыт у единомышленников, экспертов.

Комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям организовал форум при поддержке правительства края. Участие органов государственной власти в событии неслучайно. Они стремятся найти контакт с предпринимателями из IT-сферы, поддержать перспективные проекты.

В этом году главными темами форума стали IT-технологии в строительной отрасли, информационная безопасность. Также на повестке импортозамещение, а именно: формирование рабочего места госслужащего на основе отечественного программного обеспечения.

В конце форума пройдёт «Цифровая прокачка» региона. Эксперты определят, какие инициативы по внедрению IT-технологий будут реализовываться в ближайшем будущем в Алтайском крае.

Катунь24