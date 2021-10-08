Катунь24: Членов ОПГ задержали в Барнауле за вывод 380 миллионов рублей за рубеж

Сибирская таможня пресекла работу преступной группы, которая незаконно выводила валюту с территории Алтайского края и Новосибирска на иностранные счета.

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Как сообщают в ведомстве, сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались для вывода валюты за границу. За три года, с 2017 по 2020, группа незаконно перевела около 380 миллионов рублей.

Оперативники таможни при содействии Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО установили все фирмы, которые были задействованы в сложных цепочках финансовых переводов, а также источники денежных средств и связи между участниками ОПГ и их клиентами из Новосибирска и Барнаула.

В рамках расследования дела правоохранители провели 10 обысков, в результате которых нашли и изъяли электронные носители информации, документы и печати, также следователи допросили более 20 свидетелей.

На четверых жителей Барнаула – организатора и трёх его сообщников – завели уголовное дело по статье о совершении организованной группой денежных переводов на счета нерезидентов в особо крупном размере и с использованием подложных документов. Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

«Мы получили неопровержимые доказательства преступной деятельности, что является фундаментом для успешного расследования уголовного дела органами предварительного следствия. С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе», – прокомментировал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

Катунь24