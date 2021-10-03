Катунь24: Человек собаке друг. Барнаульские спасатели освободили пса, застрявшего в сетке забора

За помощью обратились неравнодушные горожане, успокаивавшие и оберегавшие животное до приезда специалистов.

Фото: instagram.com/napulse.tv

О спасении песика рассказали в Instagram-аккаунте «На пульсе ТВ». Собака застряла в заборе, просунув голову в узкую сетку.

Жители Барнаула, заметившие попавшего в ловушку пса, незамедлительно позвонили в экстренные службы. По словам горожан, по единому номеру 112 им ответили, что спасать животное не поедут, однако на просьбу о помощи сразу же среагировали специалисты службы спасения ГО и ЧС.

Пока спасатели ехали на помощь собаке, барнаульцы гладили её и принесли воды.

«Ровно 7 минут прошло с того момента, как я попросила о помощи, до того как ребята приехали. Вы бы слышали, как они разговаривали с этой собакой, как успокаивали. При этом чётко и без лишних движений «выкусывали» прутья вокруг его головы. Низкий поклон вам, мужики, и спасибо за человечность, неравнодушие, профессионализм, и, главное, искреннее желание помочь и спасти даже бездомную собачью душу», – обратились к спасателям благодарные горожане.



View this post on Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24