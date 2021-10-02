Катунь24: Cубботние продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле

Ярмарочные площадки организуют во всех районах города, сообщают в мэрии.

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2 октября 2021 года, в субботу, в городе пройдут продовольственные ярмарки. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других районов края представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и т. д.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах Барнаула:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – посёлок Научный городок, 31;

Октябрьский район – проспект Ленина, 152;

Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой покупателей просят соблюдать на ярмарках масочный режим.

Катунь24