Катунь24: Центр дневного пребывания для пожилых работает в Новоалтайске

Возможностей у людей старшего поколения становится всё больше. Этому способствует запущенная в Алтайском крае система долговременного ухода. В регионе открыты 4 Центра дневного пребывания, где пожилые люди занимаются творчеством, физкультурой и общаются с психологами. В новом центре Новоалтайска побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Центр дневного пребывания для пожилых работает в Новоалтайске

Достать из шкафа лучший наряд и отправиться на творческие занятия. Так теперь начинаются утра пенсионеров Новоалтайска и соседних районов. 2 августа в городе открыли Центр дневного пребывания для пожилых людей и людей с инвалидностью. Он входит в Комплексный центр соцобслуживания, который два года назад попал в пилотный региональный проект «Старшее поколение» и нацпроект «Демография». Это позволило провести реконструкцию здания и закупить современное оборудование.

Центр оказывает как бесплатные, так и платные услуги: реабилитационные, психологические и педагогические. Они рассчитаны на население старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет. Успешность своей работы сотрудники центра видят в том, что люди к ним возвращаются.

Сейчас центр постоянно посещают около 30 человек. Их разбили на несколько групп. Занятия проходят два раза в неделю по три-четыре часа.

Многие посетители центра проходят восстановление после инсульта. Для них специалисты предусматривают индивидуальные занятия.

В День пожилого человека в Центре устроили экскурсию для ветеранов Министерства соцзащиты. Они сравнили нынешние условия работы своих коллег с теми, в которых приходилось трудиться всего 10 лет назад.

Кроме того в Центре проводят школы ухода для соцработников и для родственников малоподвижных людей. Также здесь можно бесплатно взять в аренду электрические коляски, механические кровати, ходунки и трости. Для посетителей центра устраивают праздники: вместе они отмечают дни рождения и выезжают на экскурсии.

Катунь24