Катунь24: Часть барнаульцев останется на сутки без воды

Барнаульский водоканал будет проводить масштабные работы в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской с 9:00 1 октября до 9:00 2 октября.

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Подача воды будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-ая Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

«Росводоканал Барнаул» приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отключаемых домов заблаговременно сделать запас воды.

Катунь24