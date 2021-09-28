Катунь24: Цирк шапито приехал в Барнаул с программой «Империя Хищников»

До 10 октября жители города и гости краевой столицы смогут увидеть дрессированных алжирских львов, медведей и обезьян.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Цирк шапито приехал в Барнаул с программой «Империя Хищников»

Дрессированные обезьянки открывают программу цирка шапито, который приехал в Барнаул. Гимнастка на трапеции, веселый клоун Кука, медведи на велосипеде — двухчасовая программа увлекает малышей.

Практически все второе отделение по праву занимают алжирские львы. Они рычат, стоят на задних лапах и прыгают через огненное кольцо по воле дрессировщика. Плохая погода на улице — не помеха для шоу. В шатре поддерживается комнатная температура.

Как отмечают организаторы, в следующий раз цирк может приехать в краевую столицу только через два или три года из-за эпидемиологической ситуации. Но пока еще есть время насладиться шоу, всех желающих приглашают в шатер, который расположился около торгового центра «Галактика» до 10 октября. Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru или на входе в цирк. Также действует акция: покупая три билета, вы получаете один в подарок.

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