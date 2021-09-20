Катунь24: Центр общественного наблюдения Алтайского края подводит итоги

В Алтайском крае завершилось голосование, избирательные участки закрылись в 20:00 19 сентября. Все три дня за ходом выборов следили общественные наблюдатели.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Центр общественного наблюдения Алтайского края подводит итоги

Центр общественного наблюдения в 2021 году работал впервые. Насколько эффективной оказалась его работа, нам рассказал Алексей Чесноков, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, к. ю. н., руководитель юридического отдела штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае.

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