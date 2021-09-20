ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Центр общественного наблюдения Алтайского края подводит итоги

Горняк22
16 часов Ago

В Алтайском крае завершилось голосование, избирательные участки закрылись в 20:00 19 сентября. Все три дня за ходом выборов следили общественные наблюдатели. 

Фото: Катунь 24

Центр общественного наблюдения в 2021 году работал впервые. Насколько эффективной оказалась его работа, нам рассказал Алексей Чесноков, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, к. ю. н., руководитель юридического отдела штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае.

Катунь24

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