Катунь24: Чувства Тельца будут находиться в равновесии, а Льва ожидает день огромных возможностей. Гороскоп на 19 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 19 сентября.

Звезды гороскопа склоняют Овна к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Овну достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване сегодня помогут Овну заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.

Замечательный день, когда чувства Тельца будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Тельцу сегодня будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви!

Отличный день для того, чтобы Близнецы занялись своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет их такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Близнецы сегодня сделают уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах им не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Близнецов сегодня как до Луны далеко.

У Рака есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Рака удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Раку приятный сюрприз!

Льва ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Лев будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Льва, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Льву следует опасаться препятствий, напротив – сегодня именно они заставляют его бороться и побеждать!

Деве в любой из сфер ее жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Деве следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Дева поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Звезды гороскопа предупреждают Весы о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке! Весы же сегодня будут настроены так, что любая неправильность способна лишить их душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

События благоприятствуют Скорпиону, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня – это отношения с окружающими: Скорпион может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Скорпион будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, сегодня Скорпиону стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

День Стрельца обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Стрельцу мощный заряд позитивной энергии. Если же между Стрельцом и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: сегодня Стрельцу можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.

Козерог способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Козерога к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Козерогу сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…

Водолей имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Сегодня Водолей способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих – Водолей сегодня охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.

День дарит Рыбам огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для них – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Рыб не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Рыбы способны многого добиться: день предоставит им шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если они этим шансом не воспользуются, их право. Как говорится, «не хочу» – вот причина, «не могу» – лишь предлог.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24