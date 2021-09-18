Катунь24: Что-пошло не так: умилительное видео, как собачка пришла будить хозяина

Пользовательница TikTok @oxana_and_chiwawa опубликовала видео, на кадрах которого чихуахуа по кличке Леди Бонита приходит утром к хозяину, чтобы разбудить его. Но в итоге не справляется со своей задачей и сама укладывается сладко спать рядышком.

Фото: Скриншот из видео пользовательницы TikTok @oxana_and_chiwawa

Судя по подписи видео, такое происходит с завидным постоянством.

Безответственный пёс повеселил комментаторов:

«Опасный будильник, везде можно проспать»

«Она два метра от одной кровати к другой бежала. Конечно, устала»

«Отличный будильник! С функцией автоматического выключения»

«Собака такая – раз не могу разбудить хозяина, тогда буду спать с ним рядом»

«Пришел, увидел и сам уснул»

@oxana_and_chiwawa ♬ Моргенштерн Morgenstern — NIO

Катунь24