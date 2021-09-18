Катунь24: Что-пошло не так: умилительное видео, как собачка пришла будить хозяина
Пользовательница TikTok @oxana_and_chiwawa опубликовала видео, на кадрах которого чихуахуа по кличке Леди Бонита приходит утром к хозяину, чтобы разбудить его. Но в итоге не справляется со своей задачей и сама укладывается сладко спать рядышком.
Фото: Скриншот из видео пользовательницы TikTok @oxana_and_chiwawa
Судя по подписи видео, такое происходит с завидным постоянством.
Безответственный пёс повеселил комментаторов:
«Опасный будильник, везде можно проспать»
«Она два метра от одной кровати к другой бежала. Конечно, устала»
«Отличный будильник! С функцией автоматического выключения»
«Собака такая – раз не могу разбудить хозяина, тогда буду спать с ним рядом»
«Пришел, увидел и сам уснул»
@oxana_and_chiwawa
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