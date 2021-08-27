Катунь24: Цветы учителям: где и за сколько можно купить красивый букет в Барнауле

До начала учебного года меньше недели. Уже купили форму, праздничные банты, ранцы и тетрадки? Тогда дело за малым – выбор букета.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Цветы учителям: где и за сколько можно купить красивый букет в Барнауле

Для тех, кто стремится сэкономить, есть подходящий вариант – покупка цветов на рынке. К примеру, стоимость одной веточки гладиолуса – от 80 до 100 рублей. Соответственно, максимум за 300 можно собрать полноценный букет.

Альтернатива – поиск подходящих цветов в интернет-магазине. Мы изучили ассортимент на 10 сайтах. Минимальная стоимость букета – 500 рублей. Однако внешний вид его значительно отличается от собранного самостоятельно или приобретенного на рынке.

Однако тем, кто предпочитает заранее оценить внешний вид и качество цветов, стоит отдать предпочтение традиционной покупке в салоне. Стоимость ветки хризантемы, герберы, гладиолуса — 180 рублей, розы — от 90 до 180. Безусловный плюс в том, что в магазине можно воспользоваться помощью флориста, а также самостоятельно поучаствовать в сборке букета.

Кстати, в инстаграм-аккаунте телеканала «Катунь 24» сейчас проходит розыгрыш букета от магазина «Цветы для вас». Подробности по ссылке.

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