Катунь24: Четверо детей-сирот получили жильё в селе Родино Алтайского края

Всё это благодаря государственной программе предоставления жилья детям-сиротам.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Четверо детей-сирот получили жильё в селе Родино Алтайского края

Теперь Сергей вместе с супругой Ольгой и дочерью Миланой будут жить в новой просторной квартире. Сергей – сирота, в 18 лет он встал на очередь по приобретению жилья. Спустя 8 лет получил квартиру.

По договору социального найма Сергей должен прожить в новой квартире 5 лет, за это время регулярно оплачивать коммунальные услуги. Тогда жилье перейдет в его собственность.

Квартиры расположены в трехэтажке на ул. Советской, 13, проживают здесь специалисты, в которых нуждается село: медики, учителя, полицейские. Однако руководством района в этом году было принято решение передать на баланс правительства края часть квартир для детей-сирот. Для более продуктивной работы необходимо искать новые пути решения этого вопроса, в том числе на федеральном уровне.

У семьи Харченко впереди переезд в новое жилье и обустройство на новом месте. И маленькая Милана пойдет в детский сад уже в новом районе.

Катунь24