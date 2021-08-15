Катунь24: Чего лучше не делать, если вы попали под дождь? Совет эксперта

Врач Андрей Тяжельников рассказал, как действовать, если вы попали под дождь.

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников подчеркнул, что важно в промокшей одежде не заходить в холодное помещение или метро. От этого можно получить переохлаждение. Важно как можно быстрее найти теплое помещение, просушить одежду, выпить горячий чай. Также можно купить согревающую мазь, отметил доктор.

«Прежде всего нужно внимательно следить за прогнозом и быть готовым к любым изменениям: одеваться по погоде, брать с собой зонтик и вещи, которыми можно утеплиться. Если же непогода застала вас врасплох и вы промокли и замерзли, постарайтесь как можно скорее согреться. Если есть возможность, то нужно быстро переодеться в сухую одежду. Можно зайти и обсохнуть в любом кафе, в помещении. Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном. Не выходите из теплого помещения, пока не пройдет озноб», — цитирует РИА Новости Андрея Тяжельникова.

Он также уточнил, что в первую очередь нужно согреть ноги, а именно: ступни, так как они мерзнут всегда быстрее. Переохлаждение ног может привести к множеству заболеваний, поэтому важно носить обувь исключительно по погоде, не допуская промокания.

Катунь24