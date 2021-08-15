Катунь24: Центр испытания продуктов питания и сырья появится в Алтайском крае

Он будет создан на базе инжиниринговой площадки «ХимБиоМаш» Алтайского государственного технического университета.

Фото: Пресс-служба Алтайского государственного технического университета

Об этом сообщил ТАСС проректор по научной и инновационной работе АлтГТУ Александр Беушев. Он рассказал, что в новом центре его специалисты будут выявлять питательные, а также неполезные вещества в составе продуктов. Кроме того, здесь станут разрабатывать новые продукты, рецептуры для них и технологии очистки

«В ноябре мы планируем открыть Центр исследования продуктов питания и сырья, который будет состоять из пяти лабораторий. В них наши сотрудники будут исследовать зерно, крупу, хлебобулочные изделия, масложировую продукцию – в основном, пищевые продукты. На базе лабораторий будем определять питательные, а также неполезные вещества в составе продуктов. Также планируется здесь разработка новых продуктов питания, рецептуры для них, технологий очистки», – подчеркнул Александр Беушев.

ДЛя его создания и оборудование лабораторий будущего центра уже выделено 5 млн рублей, в дальнейшем здесь расширят сферу деятельности центра и дополнительное финансирование новых направлений. Сейчас на базе инжинирингового центра, где и появится новая структура, уже работают более 10 лабораторий. В течение трех лет на его оснащение вуз получит 120 млн рублей, в том числе из федерального бюджета. Центр оснащен научно-исследовательским, лабораторным оборудованием. В дальнейшем его планируется дооснастить и промышленным оборудованием для внедрения в производство разработок ученых.

Катунь24