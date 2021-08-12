Катунь24: Чужой «подарок»: в Алейске мужчина подарил угнанный автомобиль своему другу

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

По данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в полицию обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля. По его словам, машину он припарковал рядом с общежитием, в котором проживал, а потом не обнаружил машины на месте.

Правоохранителям с помощью системы видеонаблюдения удалось установить, что злоумышленник сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Позже сотрудники полиции обнаружили угнанную машину в Шипуново. Как стало известно, подозреваемый в качестве подарка отдал ВАЗ-2108 своему близкому приятелю.

Мужчина заверил полицейских, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал, что делает.

Катунь24