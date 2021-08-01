Катунь24: Что лучше – дыня или арбуз? Диетолог разрешила спор

Диетолог и профессор ФМБА России Маргарита Королева в разговоре с радио Sputnik рассказала о принципиальных различиях между арбузами и дынями.

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Эксперт объяснила, что с точки зрения правильного питания арбуз вполне можно использовать в качестве перекуса, а дыню — нет. Она считает, что арбуз нужно употреблять между приёмами пищи.

«Это должен быть перекус арбузом. Вес арбуза на перекусе должен быть не более 300 граммов. Он может встроиться в обычный рацион, и человек может наслаждаться всей гаммой полезных продуктов, которые есть в его составе», – рассказала Маргарита Королева.

Дыня же не должна выступать в качестве перекуса или десерта, а её употребление вместе с другими продуктами ведёт к набору веса.

«Надо употреблять дыню как можно дальше от остальных приемов пищи. Это должен быть самостоятельный продукт. Он подарит вам вкус и подарит впечатления», — рассказывает диетолог.

Королева не советует этот продукт людям с нарушением углеводного обмена и с тенденцией к набору веса.

Катунь24