Катунь24: Чем занять ребёнка летом?

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле поздравляет всех учеников и их родителей с наступлением долгожданных каникул и всеми любимого лета!

Однако многие родители ждут каникул все-таки со смешанными чувствами, т.к. вместо отступившей проблемы со школьными уроками приходит проблема, куда пристроить ребенка.

Руководитель Школы скорочтения Чернявская Ольга приглашает детей от 4 до 16 лет пройти бесплатное тестирование, чтобы стать участником летних тренингов:

Обучение чтению;

Техника чтения;

Чтение словами;

Скорочтение;

СуперПамять;

НЕментальная арифметика;

Таблица умножения;

Каллиграфия;

Логическое мышление.

4-летний опыт работы Школы Ш. Ахмадуллина в Барнауле доказал, что в летний период времени эффективность тренингов не только не снижается, но и в большинстве случаев повышается! Этому есть логическое объяснение. Во-первых, летом дети не перегружены школьными уроками и дополнительным образованием, у них больше свободного времени! Во-вторых, наши занятия – это тренинг, т.е. мы прокачиваем НАВЫКИ, а от систематичности таких тренировок результат повышается!

Летние ИНТЕНСИВЫ займут не более 2-3 недель, и времени отдохнуть будет достаточно!

Пройдя курсы по чтению, дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с легкостью осилят список литературы на лето.

Для других важно подтянуть математику. На нашем курсе НеМентальной арифметики дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счёт в уме, выучат таблицу умножения.

Кроме этого, решим частую проблему современных школьников – некрасивый почерк, неаккуратное, грязное письмо на курсе каллиграфии.

Подготовить дошкольника к учебному году за такие короткие сроки тоже реально! После прохождения тренингов в Школе скорочтения Ш. Ахмадуллина ребенок будет готов к обучению в школе не только интеллектуально, но и психологически.

Что получит ваш малыш:⠀

он/она поймёт и выучит алфавит;

научится грамотно и уверенно читать;⠀

разовьет мелкую моторику для качественного письма; научится писать красиво и разборчиво;

освоит устный счет и будет понимать смысл арифметических действий;

развиваются память, внимание, мышление и навыки учиться с радостью и удовольствием.

Набор в группы ограничен. Для получения достойных результатов на тренинге одновременно обучается не более 3-6 учеников, что позволяет найти ключи к к сердцу каждого ребенка.

Проведи лето с пользой!

Запись на собеседование: тел. 57-16-06

сайт http://barnaul.turboread.ru/courses/

https://www.instagram.com/turboread_brn/

Адрес: пр-т Комсомольский, 80в и ул. Взлётная, 23

Катунь24