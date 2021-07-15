Катунь24: Чем занять ребёнка летом?
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле поздравляет всех учеников и их родителей с наступлением долгожданных каникул и всеми любимого лета!
Однако многие родители ждут каникул все-таки со смешанными чувствами, т.к. вместо отступившей проблемы со школьными уроками приходит проблема, куда пристроить ребенка.
Руководитель Школы скорочтения Чернявская Ольга приглашает детей от 4 до 16 лет пройти бесплатное тестирование, чтобы стать участником летних тренингов:
- Обучение чтению;
- Техника чтения;
- Чтение словами;
- Скорочтение;
- СуперПамять;
- НЕментальная арифметика;
- Таблица умножения;
- Каллиграфия;
- Логическое мышление.
4-летний опыт работы Школы Ш. Ахмадуллина в Барнауле доказал, что в летний период времени эффективность тренингов не только не снижается, но и в большинстве случаев повышается! Этому есть логическое объяснение. Во-первых, летом дети не перегружены школьными уроками и дополнительным образованием, у них больше свободного времени! Во-вторых, наши занятия – это тренинг, т.е. мы прокачиваем НАВЫКИ, а от систематичности таких тренировок результат повышается!
Летние ИНТЕНСИВЫ займут не более 2-3 недель, и времени отдохнуть будет достаточно!
Пройдя курсы по чтению, дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с легкостью осилят список литературы на лето.
Для других важно подтянуть математику. На нашем курсе НеМентальной арифметики дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счёт в уме, выучат таблицу умножения.
Кроме этого, решим частую проблему современных школьников – некрасивый почерк, неаккуратное, грязное письмо на курсе каллиграфии.
Подготовить дошкольника к учебному году за такие короткие сроки тоже реально! После прохождения тренингов в Школе скорочтения Ш. Ахмадуллина ребенок будет готов к обучению в школе не только интеллектуально, но и психологически.
Что получит ваш малыш:⠀
- он/она поймёт и выучит алфавит;
- научится грамотно и уверенно читать;⠀
- разовьет мелкую моторику для качественного письма; научится писать красиво и разборчиво;
- освоит устный счет и будет понимать смысл арифметических действий;
- развиваются память, внимание, мышление и навыки учиться с радостью и удовольствием.
Набор в группы ограничен. Для получения достойных результатов на тренинге одновременно обучается не более 3-6 учеников, что позволяет найти ключи к к сердцу каждого ребенка.
Проведи лето с пользой!
Запись на собеседование: тел. 57-16-06
сайт http://barnaul.turboread.ru/courses/
https://www.instagram.com/turboread_brn/
Адрес: пр-т Комсомольский, 80в и ул. Взлётная, 23